Евромайдан 2014 года действительно поддержала большая часть украинцев. Это было обусловлено непоследовательностью в политике власти во главе с Виктором Януковичем. Об этом рассказал участвовавший в Майдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что Янукович потратил огромные ресурсы на пропаганду евроинтеграции, но понятия настолько передёрнули, что люди не понимали суть происходящего, думая, что Украина не подписывает торговую ассоциацию на невыгодных для нее условиях, а действительно вступает в Евросоюз.

«Произошла подмена понятий! Тогда по всем телеканалам крутили тезисы, что вот, завтра подпишем Соглашение об ассоциации, и у нас пенсии будут по 500 евро, а цены на продукты будут европейские, дешевле, чем у нас. Что у нас будут евростандарты, будут ресурсы… То есть Янукович всё сделал для пропаганды этой вот евроинтеграции», — вспоминает Гожый.

Теперь-то всем понятно, что Янукович этим всем просто злил Россию и что Украина никуда вступать не собиралась, заключил собеседник издания.

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