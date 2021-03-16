Задержанный в Крыму за сбор данных для украинской разведки россиянин Владислав Есипенко работал на проект «Крым.Реалии», входящий в состав «Радио Свобода», сообщает «Интерфакс» 16 марта со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

«Задержанный работал на "Крым.Реалии"», — приводит агентство слова источника.

Другие подробности не сообщаются, официально эти данные пока не подтверждены.

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О том, что Есипенко был задержан в Крыму, ФСБ РФ сообщила 16 марта. По ее данным, мужчина собирал информацию по заданию украинской разведки. Он проводил фото- и видеофиксацию мест массового скопления людей и объектов жизнеобеспечения.

В машине Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства.

Есипенко имеет российское и украинское гражданство. Против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов. Задержанному назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.