«Задержанный работал на "Крым.Реалии"», — приводит агентство слова источника.
Другие подробности не сообщаются, официально эти данные пока не подтверждены.
«Крым.Реалии», как и другие проекты «Радио Свобода», внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента с 2017 года. Их финансирование осуществляет Конгресс США через гранты.
О том, что Есипенко был задержан в Крыму, ФСБ РФ сообщила 16 марта. По ее данным, мужчина собирал информацию по заданию украинской разведки. Он проводил фото- и видеофиксацию мест массового скопления людей и объектов жизнеобеспечения.
В машине Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства.
Есипенко имеет российское и украинское гражданство. Против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов. Задержанному назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.