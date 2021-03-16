Видимо, в последние год-два Зеленский приступит к масштабному воровству, понимая, что ничего, кроме этого, он сделать не сможет, считает эксперт.
«Второй вариант — если он откажется от превращения в "Порошенко-2" и попытается начать тихое сопротивление против американской диктатуры», — указал Марков.
Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский, но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.