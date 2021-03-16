Наиболее вероятно, что президент Украины Владимир Зеленский будет полностью превращаться в «Порошенко-2» и так же уйдет из власти, проиграв выборы другому человеку, ненавидимый большинством населения. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Главная проблема Крыма — гибридная война Запада против России © РИА Новости, Нина Зотина

«Второй вариант — если он откажется от превращения в "Порошенко-2" и попытается начать тихое сопротивление против американской диктатуры», — указал Марков.

Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский, но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину, добавил политолог.

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