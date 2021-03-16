Украинские домохозяйства за 2020 год использовали 8,2 млрд кубометров газа, это на 1,3 млрд кубометров (14%) меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности, которая ссылается на оперативные данные Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ)

На Украине в 2020 году из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, резко выросла безработица и упали доходы населения.

Это отразилось и на потреблении газа: украинские домохозяйства потратили на голубое топливо на $220 млн меньше, чем годом ранее.

Злостные неплательщики. Почему украинцы больше не могут оплачивать услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наращивание задолженностей происходит на фоне ужесточения условий взыскания долгов за коммунальные услуги с украинских неплательщиков.

Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.

Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискация имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.

Неплательщиков ждут и штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.

Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.