На Украине в 2020 году из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, резко выросла безработица и упали доходы населения.
Это отразилось и на потреблении газа: украинские домохозяйства потратили на голубое топливо на $220 млн меньше, чем годом ранее.
При этом в стране наблюдается кризис неплатежей за услуги ЖКХ, задолженность населения к февралю 2021 года приблизилась к отметке $3 млрд.
Наращивание задолженностей происходит на фоне ужесточения условий взыскания долгов за коммунальные услуги с украинских неплательщиков.
Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.
В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отбирая ее половину.
Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискация имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.
Неплательщиков ждут и штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.
Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.