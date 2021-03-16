Отмечается, что в селе Кубей Болградского района Одесской области общественники обнаружили большое мозаичное изображение Ленина на стене в помещении местного клуба. Оно представляет собой большой портрет.
В комментариях сторонники проекта предлагают переделать это мозаичное изображение в героя американского фильма «Доктор Стрэндж».
«Очень легко перетюнить под Доктора Стрэнджа, прямо болванка под него: был бы еще спец по мозаике», — написала Maria Ovcharenko.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.