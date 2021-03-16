Украинские пользователи соцсетей предлагают переделать изображение вождя пролетариата Владимира Ленина в доктора Стрэнджа из американского фильма Marvel. Об этом 16 марта в Facebook сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина»

Еще один «последний» памятник Ленину снесли на Украине © скриншот видео Суспільне Миколаїв

В комментариях сторонники проекта предлагают переделать это мозаичное изображение в героя американского фильма «Доктор Стрэндж».

«Очень легко перетюнить под Доктора Стрэнджа, прямо болванка под него: был бы еще спец по мозаике», — написала Maria Ovcharenko.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.