Ранее украинский спикер в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович опубликовал в своем Facebook запись о работе Трехсторонней группы на русском языке. Когда в комментариях его попросили продублировать пост на украинском, представитель Украины нецензурно послал комментатора.
Известный телеведущий своеобразно отреагировал на поступок Арестовича.
«Отныне его имя — Алексей Три Буквы Арестович. Честно заработанный на государственной службе "титул". Тьфу!» — написал Кондратюк.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Телеведущий Игорь Кондратюк после переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.