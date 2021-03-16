Украинский телеведущий Игорь Кондратюк придумал оскорбительное имя для спикера Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича. Об этом он написал в Facebook 16 марта

Ранее украинский спикер в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович опубликовал в своем Facebook запись о работе Трехсторонней группы на русском языке. Когда в комментариях его попросили продублировать пост на украинском, представитель Украины нецензурно послал комментатора. Думает одним местом: украинский ведущий-русофоб обвинил коллегу в непатриотичной связи с РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук

Известный телеведущий своеобразно отреагировал на поступок Арестовича.

«Отныне его имя — Алексей Три Буквы Арестович. Честно заработанный на государственной службе "титул". Тьфу!» — написал Кондратюк.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Телеведущий Игорь Кондратюк после переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.