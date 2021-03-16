По словам Гусева, он прибыл в столицу Японии в составе делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном 16 марта.
Уже будучи в Токио, Гусев узнал результаты своего теста на COVID-19, который оказался положительным. После этого глава «Укроборонпрома» срочно самоизолировался в посольстве Украины.
«Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно», — написал Гусев.
Гусев был назначен генеральным директором «Укроборонпрома» решением президента страны Владимира Зеленского от 3 декабря. До этого он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. На своем предыдущем посту запомнился борьбой с «сепаратистскими» песнями, обещанием худеть на публику, а также заверениями о помощи херсонцам с деторождением.
До губернаторства Гусев успел поработать в структурах Минобороны, где отметился несколькими громкими коррупционными скандалами.