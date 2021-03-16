Глава «Укроборонпрома», бывший губернатор Херсонской области Юрий Гусев подхватил коронавирус и оказался заблокированным в посольстве Украины в Токио. Детали этой истории описал сам заболевший топ-менеджер у себя в Facebook 16 марта

Тот еще Гусев. Был уволен за махинации, а теперь – кандидат в губернаторы Херсонщины © Facebook, Yuriy Husyev | Facebook, Yuriy Husyev | Перейти в фотобанк Андреем Тараном 16 марта.

Уже будучи в Токио, Гусев узнал результаты своего теста на COVID-19, который оказался положительным. После этого глава «Укроборонпрома» срочно самоизолировался в посольстве Украины.

«Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно», — написал Гусев.

Гусев был назначен генеральным директором «Укроборонпрома» решением президента страны Владимира Зеленского от 3 декабря. До этого он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. На своем предыдущем посту запомнился борьбой с «сепаратистскими» песнями, обещанием худеть на публику, а также заверениями о помощи херсонцам с деторождением.

До губернаторства Гусев успел поработать в структурах Минобороны, где отметился несколькими громкими коррупционными скандалами.