Несмотря на солидный возраст партнеров, Шуфутинский подумывает о ребенке, причем артист уверен, что помощь медицины в этом вопросе ему не понадобится.
«Мы и сами справимся, суррогатная мама нам не нужна. Мы над этим работаем», — говорит Шуфутинский.
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У Шуфутинского два сына от второго брака: 49-летний Дэвид и 47-летний Антон. С их матерью артист прожил 44 года, женщина умерла в 2015 году. Сейчас у певца уже семь внуков, но он все равно подумывает еще об одном наследнике. По информации СМИ, отношения с Уразовой у Шуфутинского не зарегистрированы.
Михаил Шуфутинский родился в семье участника Великой Отечественной войны — врача Захара Шуфутинского. Бабушка и дедушка по отцу, Берта Давидовна и Давид Яковлевич, были родом с Украины, из Елисаветграда, ныне это Кропивницкий (Кировоград). Именно они и воспитывали будущего артиста, когда умерла его мать, тогда Шуфутинскому было пять лет.
Третья и, по данным СМИ, гражданская супруга певца Светлана Уразова долгое время работала у исполнителя в шоу-балете «Атаман». Женщина родом с Украины, дважды была замужем, имеет дочь от первого брака.