Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о порядке назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Трансляцию заседания парламента 16 марта вел телеканал «Рада»

За это решение проголосовали 267 депутатов при необходимых 226 голосах. Документом предлагается внесение изменений в статьи 85 и 106 Конституции страны.

В Раде собирают подписи, чтобы уволить Сытника © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

Сейчас закон о НАБУ предполагает, что директора Бюро назначает президент из кандидатов, избранных конкурсной комиссией. Уволить главу ведомства может Рада по представлению по крайней мере 150 депутатов.

Закон о ГБР также предусматривает, что директора Бюро назначает президент по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд 28 августа обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Сытника. НАБУ назвало это решение политически мотивированным.

16 сентября Большая палата Конституционного суда по конституционному представлению 50 депутатов признала неконституционными отдельные положения закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Также украинские СМИ сообщили, что новым руководителем Национального антикоррупционного бюро может стать бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, поскольку в США дали на это добро.