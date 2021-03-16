В видео девушка ждет возлюбленного у себя дома, время от времени заглядывая в телефон. Позже ее молодой человек все-таки приходит, но следом за ним появляется отец девушки, который угрожает убить парня, но в итоге все заканчивается хорошо: папа принимает ухажера дочери.
Частично клип снимался на улицах Запорожья, в ролик попали кадры с правобережного пляжа и площади Маяковского. Очевидцы, заставшие процесс съемки, отметили, что со стороны работа выглядела довольно странно, так как в клипе никто ничего не пел, а лишь один из участников играл на саксофоне.
Оказалось, причина в том, что блогер сделал кавер на чужой трек, однако видео все равно набрало уже более 200 тысяч просмотров.
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Samspedy (Samuel Asubiojo) — 26-летний блогер нигерийского происхождения. На его YouTube-канал подписано 1,88 млн человек.
Свой первый ролик Samspedy создал в ноябре 2012 года, а в 2019-м он получил золотую кнопку YouTube, ее дают тем, кто преодолевает границу в миллион фолловеров.
По данным СМИ, у мужчины четверо братьев и сестер, а сам он еще продолжает обучение на медицинской специальности.