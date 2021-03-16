Блогер нигерийского происхождения Samspedy опубликовал клип на песню TENI - FOR YOU ft. Davido, который снимали на улицах Запорожья. На днях ролик появился на YouTube

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Частично клип снимался на улицах Запорожья, в ролик попали кадры с правобережного пляжа и площади Маяковского. Очевидцы, заставшие процесс съемки, отметили, что со стороны работа выглядела довольно странно, так как в клипе никто ничего не пел, а лишь один из участников играл на саксофоне.

Оказалось, причина в том, что блогер сделал кавер на чужой трек, однако видео все равно набрало уже более 200 тысяч просмотров.

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Samspedy (Samuel Asubiojo) — 26-летний блогер нигерийского происхождения. На его YouTube-канал подписано 1,88 млн человек.

Свой первый ролик Samspedy создал в ноябре 2012 года, а в 2019-м он получил золотую кнопку YouTube, ее дают тем, кто преодолевает границу в миллион фолловеров.

По данным СМИ, у мужчины четверо братьев и сестер, а сам он еще продолжает обучение на медицинской специальности.