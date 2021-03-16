Страны Евросоюза не могут поделиться с Украиной вакциной от COVID-19 из-за срыва графика поставок, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook 16 марта

Кулеба выступил после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве.

«У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины», — сказал министр.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю количество больных резко увеличилось. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.