По его словам, такие названия этого знаменитого блюда из картофеля, как гугли, кийзлики, рисилованики и гейзлики, используются в Закарпатье.
«Они пришли на Украину, как сегодня считается, из Белоруссии, куда попали, в свою очередь, из Германии еще в XIX веке. В интернете популярна версия, что одним из первых письменных рецептов дерунов считается рецепт, приведенный в кулинарной книге Kucharz dobrze usposobiony Яна Шиттлера в 1830 году. Однако те, кто читал книгу, рецепта дерунов в ней так и не нашли», — отметил автор.
Как бы там ни было, деруны, подчеркивает Подкопаев, — одно из популярнейших блюд на Украине.
Подробнее о том, как приготовить самые вкусные драники, читайте в статье на сайте Украина.ру.