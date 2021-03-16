Несколько названий традиционных драников, или дерунов, пришли на Украину из Белоруссии, куда они, в свою очередь, попали из Германии еще в XIX веке. Об этом в своей статье рассказал автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

Блюдо с десятком имен: какую любимую еду готовят украинцы из картошки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Они пришли на Украину, как сегодня считается, из Белоруссии, куда попали, в свою очередь, из Германии еще в XIX веке. В интернете популярна версия, что одним из первых письменных рецептов дерунов считается рецепт, приведенный в кулинарной книге Kucharz dobrze usposobiony Яна Шиттлера в 1830 году. Однако те, кто читал книгу, рецепта дерунов в ней так и не нашли», — отметил автор.

Как бы там ни было, деруны, подчеркивает Подкопаев, — одно из популярнейших блюд на Украине.

Подробнее о том, как приготовить самые вкусные драники, читайте в статье на сайте Украина.ру.