Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал власти страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом разрешить населенным пунктам ужесточать карантинные меры самостоятельно. Об этом он заявил на срочном онлайн-брифинге 16 марта

Киевский градоначальник призвал МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

В частности, Кличко предложил провести без зрителей матч Кубка УЕФА между донецким «Шахтером» и итальянским клубом «Рома», который должен состояться в четверг, 18 марта, чтобы не допустить в столице «второго Буковеля». Украинский горнолыжный курорт «Буковель» закрылся на карантин © commons.wikimedia.org, YanaHolub

Он отметил, что около 3,5 тыс. киевлян госпитализировано с коронавирусом, 71% в тяжелом состоянии. В скором времени, спрогнозировал Кличко, в киевских больницах для пациентов с COVID-19 может не остаться мест.

«Киев вводит для учеников 5-11 классов каникулы на 2 дня раньше, с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа продолжат работать в обычном режиме», — сказал Кличко.

Он обратился к Кабмину с просьбой вернуть органам местной власти полномочия самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер.

По решению правительства, с 17 февраля города не имеют права ужесточать карантинные ограничения на своих территориях.

На Украине растет заболеваемость коронавирусом. Сложнее всего ситуация в западных областях страны.

Сейчас Киев в «оранжевой» карантинной зоне. За последние сутки в столице зафиксировано 999 случаев заражения коронавирусом, а в Киевской области — 512.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что Винницкая область и Киев находятся ближе всего к переходу в «красную» зону эпидемической опасности и призвал не допустить этого.

Горнолыжный курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области, о котором упомянул в своем выступлении Кличко, продолжал работу, несмотря на карантин. Эксперты считают, что это стало одной из главных причин ухудшения ситуации с коронавирусом на западе страны.