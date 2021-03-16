Киевский градоначальник призвал МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.
В частности, Кличко предложил провести без зрителей матч Кубка УЕФА между донецким «Шахтером» и итальянским клубом «Рома», который должен состояться в четверг, 18 марта, чтобы не допустить в столице «второго Буковеля».
Он отметил, что около 3,5 тыс. киевлян госпитализировано с коронавирусом, 71% в тяжелом состоянии. В скором времени, спрогнозировал Кличко, в киевских больницах для пациентов с COVID-19 может не остаться мест.
«Киев вводит для учеников 5-11 классов каникулы на 2 дня раньше, с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа продолжат работать в обычном режиме», — сказал Кличко.
Он обратился к Кабмину с просьбой вернуть органам местной власти полномочия самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер.
По решению правительства, с 17 февраля города не имеют права ужесточать карантинные ограничения на своих территориях.
На Украине растет заболеваемость коронавирусом. Сложнее всего ситуация в западных областях страны.
Сейчас Киев в «оранжевой» карантинной зоне. За последние сутки в столице зафиксировано 999 случаев заражения коронавирусом, а в Киевской области — 512.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что Винницкая область и Киев находятся ближе всего к переходу в «красную» зону эпидемической опасности и призвал не допустить этого.
Горнолыжный курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области, о котором упомянул в своем выступлении Кличко, продолжал работу, несмотря на карантин. Эксперты считают, что это стало одной из главных причин ухудшения ситуации с коронавирусом на западе страны.