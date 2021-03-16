Летом 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил военное сотрудничество с Россией, спустя год украинское правительство разорвало договор о военном сотрудничестве с РФ.
В обнародованном мартовском докладе SIPRI указывается, что экспорт украинских вооружений в 2016-2020 годах осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема), Россию (20%) и Таиланд (17%).
Украина заняла 12-е место в мире по экспорту вооружения, ее доля мирового рынка в данном секторе составляет 0,9%.
С 2011 по 2015 год украинский экспорт вооружений был почти втрое существенней и составлял 2,6% от глобального рынка оружия. Большую часть экспортных оборонных поставок Украина осуществляла в РФ.
Выполнение части ранее заключенных контрактов с российскими предприятиями осуществлялось и после введения запрета в 2014 году.
Наиболее болезненным для России стал запрет на поставки авиационных и корабельных двигателей, однако спустя несколько лет РФ смогла освоить их выпуск на собственных предприятиях.