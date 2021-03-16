Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения в 2016-2020 годах, сообщил Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI)

Зачем Киев снабжает оружием белорусских террористов и что ему за это будет? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Петр Порошенко запретил военное сотрудничество с Россией, спустя год украинское правительство разорвало договор о военном сотрудничестве с РФ.

В обнародованном мартовском докладе SIPRI указывается, что экспорт украинских вооружений в 2016-2020 годах осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема), Россию (20%) и Таиланд (17%).

Украина заняла 12-е место в мире по экспорту вооружения, ее доля мирового рынка в данном секторе составляет 0,9%.

С 2011 по 2015 год украинский экспорт вооружений был почти втрое существенней и составлял 2,6% от глобального рынка оружия. Большую часть экспортных оборонных поставок Украина осуществляла в РФ.

Выполнение части ранее заключенных контрактов с российскими предприятиями осуществлялось и после введения запрета в 2014 году.

Наиболее болезненным для России стал запрет на поставки авиационных и корабельных двигателей, однако спустя несколько лет РФ смогла освоить их выпуск на собственных предприятиях.