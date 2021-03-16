Сторонники участника АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, собрались под стенами Шевченковского райсуда Киева. Об этом 16 марта сообщает УНИАН

Преступление без наказания? Подозреваемых по делу Шеремета выпускают на свободу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Антоненко — единственный из фигурантов дела об убийстве Шеремета, который находится в СИЗО с декабря 2019 года.

Здание суда охраняет полиция и Нацгвардия, в ожидании беспорядков дежурят автозаки и пожарные машины.

Радикалы считают, что дело в отношении подозреваемых сфабриковано. На одном из банеров изображены следователи и сотрудники полиции, которые, как считают неонацисты, виновны в подтасовке доказательств.

Судя по другим плакатам, участники акции опасаются репрессий власти и против других участников карательной операции в Донбассе с праворадикальным взглядами, в том числе Маруси Зверобой, Софьи Федины и Татьяны Черновол.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали.

До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности, ветерана-неонациста Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.