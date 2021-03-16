В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ, работающего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС) 16 марта

В машине подозреваемого нашли самодельную бомбу. «Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

Он сообщил, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А. Также Есипенко пояснил, что самодельное взрывное устройство хранил в машине по совету Кравчука для обеспечения собственной безопасности.

Против задержанного заведено уголовное дело.