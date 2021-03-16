По его словам, бывший «народный губернатор» Севастополя Алексей Чалый успешно дискредитировал первого губернатора Севастополя Сергея Меняйло, распространяя везде тезис, что Меняйло «тащит с собой в город новороссийских».
«Вторым губернатором стал [Дмитрий] Овсянников, который тоже наделал всяких ошибок, и одной из претензий к нему было то, что он укрепляет органы администрации знакомыми ему по прежнему месту работы в Перми кандидатами», — добавил Затулин.
Он отметил, что новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев пытается выстроить баланс — удовлетворить местных и выполнить задачи, которые перед ним поставлены. Ведь далеко не всегда местные понимают и разделяют те цели, которые здесь, в России, являются обязательными.
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