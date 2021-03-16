Производителей вакцин на Украине могут освободить от ответственности за последствия прививок. Соответствующий законопроект был обнародован 16 марта на сайте парламента

Согласно законопроекту, после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 Министерство здравоохранения страны будет иметь право принимать обязательства от имени Украины.

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия. Возвращение локдауна: при чём здесь вакцина AstraZeneca и новый штамм коронавируса на Украине

«С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю стаитистика больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.