Согласно законопроекту, после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 Министерство здравоохранения страны будет иметь право принимать обязательства от имени Украины.
Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.
«С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю стаитистика больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.
Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.