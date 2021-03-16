Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг направил проект закона о запрете импорта на рассмотрение в сессионном зале. Об этом 16 марта говорится на сайте парламента

Красовский объяснил, зачем на самом деле Россия поставляет на Украину газ и электричество © Антон Красовский/Facebook Алексей Кучеренко от партии «Батькивщина» в декабре 2020 года. В январе он прошел комитет по вопросам энергетики, и в марте — комитет по вопросам бюджета.

Проект закона предусматривает ограничение доступа энергетического регулятора НКРЭКУ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Белоруссией, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

В январе-феврале 2021 года на Украине были остановлены в аварийном режиме ряд энергоблоков тепловой генерации. Это произошло из-за существенного похолодания. В результате экспорт энергии прекратился.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. С 3 января украинские предприятия возобновили импорт из Белоруссии, с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.