Законопроект зарегистрировал депутат Алексей Кучеренко от партии «Батькивщина» в декабре 2020 года. В январе он прошел комитет по вопросам энергетики, и в марте — комитет по вопросам бюджета.
Проект закона предусматривает ограничение доступа энергетического регулятора НКРЭКУ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Белоруссией, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.
В январе-феврале 2021 года на Украине были остановлены в аварийном режиме ряд энергоблоков тепловой генерации. Это произошло из-за существенного похолодания. В результате экспорт энергии прекратился.
С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. С 3 января украинские предприятия возобновили импорт из Белоруссии, с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.