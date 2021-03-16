На смену президенту Украины Владимиру Зеленскому могут прийти спикер Рады Дмитрий Разумков или мэр Киева Виталий Кличко. Об этом на днях сказала советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украина», экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ток-шоу «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале»

По словам Зеркаль, сейчас на Украине есть две «реальные кандидатуры», которые уже работают в том плане, чтобы собрать лоббистов в США, — Виталий Кличко и Дмитрий Разумков.

«Это не значит, что они рассматриваются Западом. Это их команды ищут лоббистов на Западе. Когда я вижу такие движения, я понимаю, кто начинает кампании», — сказала она.

По мнению Зеркаль, спикер Верховной Рады представляет интересы молодого поколения, которое стремится к власти ради изменения Украины, поэтому за него может проголосовать определенная часть избирателей. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Ранее в руководстве правящей партии «Слуга народа» заявили, что будут просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Согласно итогам исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, больше всего граждан Украины доверяют спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (доверяют 38%, не доверяют 48%).

На втором месте Владимир Зеленский (31% и 63%). Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 29% опрошенных, а не доверяют 62%.