Урановым шахтам на Украине грозит затопление, что может привести к экологической катастрофе из-за отравления грунтовых вод. Об этом в своей статье сообщил автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич

По его словам, Евросоюз обеспокоен вопросами экологии и требует переходить на возобновляемые источники энергии, стимулируя её производство высокими тарифами.

Украинские предприятия сообщили о критической ситуации в атомной энергетике © Daniel Tokarets / flickr Ринат Ахметов, который сначала проталкивает в парламенте запрет на импорт российской и белорусской энергии, затем доводит до банкротства украинских производителей дешёвой энергии (АЭС), которые, в свою очередь, не могут рассчитаться с добытчиками урана.

«Как следствие — урановые шахты останавливаются. Им грозит затопление, которое может привести к масштабной экологической катастрофе из-за отравления грунтовых вод, о чём предупреждают украинские профсоюзы и немецкие журналисты. Круг замыкается», — написал Ковалевич.

Он добавил, что чрезмерные аппетиты Ахметова и недальновидность украинских «реформаторов» энергорынка могут привести к катастрофе, соразмерной по последствиям с аварией на ЧАЭС.

Подробнее о кризисе в украинской энергопромышленности читайте в статье на сайте Украина.ру.