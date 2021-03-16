Украинцы больше всего доверяют спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и меньше всего лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом 16 марта свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и опубликованные на ее сайте

Отмечается, что респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чьи фамилии были представлены в опросе. При этом уровень доверия украинцев спикеру Рады Дмитрию Разумкову продолжает превышать уровень доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Разумкову (доверяют 38%, не доверяют 48%), Зеленскому — 31% и 63% соответственно, мэру Киева Виталию Кличко — 29% и 62%. Слуга не того народа: опрос показал, что украинцы думают о Зеленском © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чаще всего респонденты выражают недоверие Медведчуку (78%, доверяют 13%). Депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), экс-президенту Грузии, главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили — 74% и 15%, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко — 73% и 22%, премьеру Украины Денису Шмыгалю — 72% и 16%, главе МВД Украины Арсену Авакову — 72% и 19%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 72% и 20,5%, соратнику Медведчука Юрию Бойко — 71,5% и 21,5%.

Исследование провели с 5 по 9 марта методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.