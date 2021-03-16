Четыре украинские политические партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время. Об этом 16 марта свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, опубликованные на сайте

Тимошенко заявила о готовности объединиться с партией Зеленского © ba.org.ua Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос 13% и 20% соответственно.

За партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы — 13% и 18%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 7% и 9%, за «Силу и честь» — 4% и 5%. Остальные партии получили бы меньше 5%.

Исследование провели с 5 по 9 марта методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.