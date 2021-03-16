Наибольшую поддержку избирателей получила партия «Слуга народа» — 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос 13% и 20% соответственно.
За партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы — 13% и 18%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 7% и 9%, за «Силу и честь» — 4% и 5%. Остальные партии получили бы меньше 5%.
Исследование провели с 5 по 9 марта методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.