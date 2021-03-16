Предложение о переименовании выдвинула представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая. Идею поддержали 68 депутатов, 7 воздержались.
Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича. При этом это решение вызвало дискуссию в соцсетях: украинцы указали на сотрудничество Шухевича с войсками нацистской Германии.
В частности, посол Израиля на Украине Джоэль Лион возмутился такому переименованию стадиона, а польский город Замосць из-за этого заявил о разрыве партнерства с Тернополем.