На сессии Львовского облсовета 16 марта депутаты обратились в Кабмин Украины с просьбой переименовать стадион «Арена Львов» в «"Арена Львов" имени Степана Бандеры». Об этом депутат облсовета Ольга Березюк сообщила на своей странице в Facebook

Предложение о переименовании выдвинула представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая. Идею поддержали 68 депутатов, 7 воздержались.

Власти Тернополя не хотят отменять название стадиона в честь Шухевича © Public Domain Романа Шухевича. При этом это решение вызвало дискуссию в соцсетях: украинцы указали на сотрудничество Шухевича с войсками нацистской Германии.

В частности, посол Израиля на Украине Джоэль Лион возмутился такому переименованию стадиона, а польский город Замосць из-за этого заявил о разрыве партнерства с Тернополем.