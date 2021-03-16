В этот день Крым отмечает годовщину референдума, после которого полуостров воссоединился с Россией.
«Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — приводит агентство слова Пескова.
Проведение референдумов на Украине, даже без согласия центральных властей, не запрещается конституцией, отметил Песков.
Кроме того, у Крыма в составе Украины был особый статус, который упрощал проведение такого референдума, добавил Песков.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Вопрос Крыма закрыт окончательно, сказал президент РФ Владимир Путин.