Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, был абсолютно законным и легитимным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 16 марта

В этот день Крым отмечает годовщину референдума, после которого полуостров воссоединился с Россией.

«Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — приводит агентство слова Пескова.

Референдум в Крыму. Записки очевидца © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Кроме того, у Крыма в составе Украины был особый статус, который упрощал проведение такого референдума, добавил Песков.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Вопрос Крыма закрыт окончательно, сказал президент РФ Владимир Путин.