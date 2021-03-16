Кандидат от «Европейской солидарности», участница военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, решила сняться с довыборов в Верховную Раду в 87-м округе в Ивано-Франковской области. Об этом 16 марта сообщили в Центральной избирательной комиссии в комментарии изданию «Буквы»

Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с представителем «Свободы» Русланом Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.

Выборы состоятся 28 марта.

Ранее были опубликованы результаты соцопроса, по которым Зверобой занимала только четвертую строчку с 7,4%, сильно отставая от Шевченко, Кошулинского и кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

В 2019 году депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина вместе со Зверобой обсуждали вероятность физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, записывая при этом совместное видео.

После этого Госбюро расследований Украины завело на них уголовное дело. Суд длится до сих пор. В мае 2020 года Печерский суд Киева продлил Фединой в качестве меры пресечения личное обязательство.