«Зверобой вчера нам принесла заявление, что снимается с выборов. Теперь ЦИК должен рассмотреть заявление на заседании», — говорится в сообщении.
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с представителем «Свободы» Русланом Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.
Выборы состоятся 28 марта.
Ранее были опубликованы результаты соцопроса, по которым Зверобой занимала только четвертую строчку с 7,4%, сильно отставая от Шевченко, Кошулинского и кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.
В 2019 году депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина вместе со Зверобой обсуждали вероятность физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, записывая при этом совместное видео.
После этого Госбюро расследований Украины завело на них уголовное дело. Суд длится до сих пор. В мае 2020 года Печерский суд Киева продлил Фединой в качестве меры пресечения личное обязательство.