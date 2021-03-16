На YouTube-канале Kyiv Live 15 марта появилось видео, где журналисты показали автомобили самых известных женщин страны: певиц Оли Поляковой, Тины Кароль, Ирины Билык, Насти Каменских и Натальи Могилевской

Платье за $1,2 тыс. и вертикальный шпагат: Кароль показала все самое лучшее на новом шоу © Тина Кароль/Инстаграм Тина Кароль чаще всего ездит на затонированном Porsche Cayenn, судя по номерам, зарегистрированном в Николаевской области. СМИ выяснили, что по документам владельцем этого авто является музыкант из команды певицы Антон Попов.

В личной собственности у Кароль есть Land Rover, а также семь автомобилей марки Subaru, которые достались ей от покойного мужа, продюсера Евгения Огира. Стоимость только одной из этих машин — Subaru Impreza STI — оценивается в 2 млн грн (5,3 млн руб.).

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Настя Каменских ездит по делам на Mercedes GLS 400 d, цена которого составляет примерно 4 млн грн (более 10 млн руб.). За руль певица не садится, ее везде сопровождает личный водитель.

Ирина Билык любит инновации и даже недавно признавалась, что хочет на Марс, возможно, поэтому у нее самая необычная машина из всех звезд — Tesla. Цена авто — 1,5 млн грн (почти 4 млн руб.).

Оля Полякова предпочитает статусу и новациям комфорт, поэтому ее можно увидеть на большом Chevrolet, он очень вместительный и больше напоминает маршрутку. Правда, стоимость такой машины — не менее 3 млн грн (почти 8 млн руб.).

Наталья Могилевская много лет верна марке Volvo, но почти каждый год приобретает более новую модель. На данный момент у артистки Volvo ХС90 за 2 млн грн (5 млн 290 тысяч руб.).