Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал возможность создания коалиции с фракцией Юлии Тимошенко «Батькивщина». Его слова приводит 16 марта Интерфакс-Украина

Западноукраинский эксперт сказал, что будет с Зеленским, если премьером станет Тимошенко © ba.org.ua

По словам Арахамии, «Слуга народа» общается со всеми фракциями, и у представителей «Батькивщины» нет никакого особого статуса. То же самое, со слов депутата, касается и фракции «Голос». При этом он не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Юлия Тимошенко заявила, что предложение о создании коалиции в Раде, инициатором которого была «Батькивщина», остается на рассмотрении у «Слуги народа».