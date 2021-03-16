«Чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение, ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры — это же рабочий режим», — отметил он.
По словам Арахамии, «Слуга народа» общается со всеми фракциями, и у представителей «Батькивщины» нет никакого особого статуса. То же самое, со слов депутата, касается и фракции «Голос». При этом он не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Юлия Тимошенко заявила, что предложение о создании коалиции в Раде, инициатором которого была «Батькивщина», остается на рассмотрении у «Слуги народа».