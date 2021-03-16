«Российский "Спутник-V" на данный момент не зарегистрирован, и на сегодняшний день та вакцинация, которая проходит внутри страны, неоднозначна. CoviShield меня не устраивает. По-моему, он никого не устраивает. Я индийской мочой вакцинироваться не буду», — подчеркнул Кива.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбрать между вакцинами CoviShield и американо-немецкой Pfizer.
По его словам, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.
Вакцинироваться от коронавируса индийской вакциной CoviShield на Украине отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с зараженными пациентами.
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата CoviShield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
Позже президент Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину CoviShield «говном».