Депутат Верховной Рады Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») сказал, что его не устраивает индийская вакцина CoviShield от COVID-19. Его слова приводит украинское интернет-издание Vesti.ua 16 марта

«Российский "Спутник-V" на данный момент не зарегистрирован, и на сегодняшний день та вакцинация, которая проходит внутри страны, неоднозначна. CoviShield меня не устраивает. По-моему, он никого не устраивает. Я индийской мочой вакцинироваться не буду», — подчеркнул Кива.

Кива призвал украинцев готовиться к голоду © Facebook, Илья Кива Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбрать между вакцинами CoviShield и американо-немецкой Pfizer.

По его словам, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.

Вакцинироваться от коронавируса индийской вакциной CoviShield на Украине отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с зараженными пациентами.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата CoviShield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Позже президент Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину CoviShield «говном».