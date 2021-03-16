Детский омбудсмен взялся за украинских Ромео и Джульетту

На контент детей обратили внимание пользователи. В Instagram девочки почти 500 тысяч подписчиков (страницу ведет ее мать Дарья). Там стали часто появляться сторис об отношениях малолетней пары: снимки и видео с их поцелуями, совместными танцами и прочее. В День всех влюбленных для детей даже арендовали отдельную квартиру, где они «снимали контент» для своих подписчиков.
«Я думаю, что это дело для ювенальной полиции», — возмутилась на днях одна из пользовательниц.
В комментариях к ее посту омбудсмен заверил, что уже обратился по данному вопросу в Генпрокуратуру, МВД и Киберполицию.
Накануне «слуга народа» Юлия Гришина предположила, что публичный роман восьмилетней девочки и 13-летнего парня может подпадать под статьи Уголовного кодекса о развращении малолетних или проведении мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних.
В феврале Верховная Рада ввела уголовное наказание за просмотр и хранение детской порнографии. Поддержать законопроект нардепов просил Кулеба. Он отметил, что на Украине, «в отличие от большинства цивилизованных стран», нет уголовного наказания за просмотр детской порнографии, ее приобретение и хранение.