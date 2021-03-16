Детский омбудсмен взялся за украинских Ромео и Джульетту

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за романа 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего блогера Павла Пая. Об этом он сообщил 15 марта в комментарии под постом пользовательницы Татьяны Луповой в Facebook

Украинские Ромео и Джульетта: сеть взорвал роман малолетних киевских блогеров © CC0, Pixabay

«Я думаю, что это дело для ювенальной полиции», — возмутилась на днях одна из пользовательниц.

В комментариях к ее посту омбудсмен заверил, что уже обратился по данному вопросу в Генпрокуратуру, МВД и Киберполицию.

Накануне «слуга народа» Юлия Гришина предположила, что публичный роман восьмилетней девочки и 13-летнего парня может подпадать под статьи Уголовного кодекса о развращении малолетних или проведении мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних.

В феврале Верховная Рада ввела уголовное наказание за просмотр и хранение детской порнографии. Поддержать законопроект нардепов просил Кулеба. Он отметил, что на Украине, «в отличие от большинства цивилизованных стран», нет уголовного наказания за просмотр детской порнографии, ее приобретение и хранение.