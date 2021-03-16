Ранее на Украине вспыхнул скандал из-за «романа» между 8-летней моделью Миланой Маханец и 13-летним блогером Пашей Паем. Снимки, на которых дети целуются или лежат в обнимку, и сторис, в которых они заверяют подписчиков во «взрослом» характере своих отношений, регулярно публикуются в Instagram.
Психолог подчеркнула, что в данном случае ребенок стал марионеткой родителей.
«Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет. Получается так, что у нее почти отсутствует детская часть жизни… Ребенок этого возраста не может осознанно желать именно этого. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем», — заявила Гольцберг.
При этом мать девочки Дарья Маханец заявляет, что детей не заставляют изображать взрослые отношения, «это их жизнь, и они сами разберутся».
По мнению адвоката Тамары Бугаец, трудно сказать, можно ли по закону привлечь мать девочки к ответственности, поскольку девочка обеспечена всем необходимым, а добровольные сексуальные отношения между детьми не криминализированы. В Facebook Маханец предлагают лишить родительских прав.
Ранее уполномоченный по правам ребенка на Украине Николай Кулеба обратился из-за этой ситуации в правоохранительные органы, в том числе Офис генпрокурора и киберполицию.