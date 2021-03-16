Дети, которые вынуждены напоказ разыгрывать взрослые отношения, страдают из-за амбиций родителей. Об этом психолог Екатерина Гольцберг сказала в интервью «Громадскому радио» 16 марта

Ранее на Украине вспыхнул скандал из-за «романа» между 8-летней моделью Миланой Маханец и 13-летним блогером Пашей Паем. Снимки, на которых дети целуются или лежат в обнимку, и сторис, в которых они заверяют подписчиков во «взрослом» характере своих отношений, регулярно публикуются в Instagram. Дети на продажу: как Украина меняет своё будущее на деньги © AP, Efrem Lukatsky

Психолог подчеркнула, что в данном случае ребенок стал марионеткой родителей.

«Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет. Получается так, что у нее почти отсутствует детская часть жизни… Ребенок этого возраста не может осознанно желать именно этого. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем», — заявила Гольцберг.

При этом мать девочки Дарья Маханец заявляет, что детей не заставляют изображать взрослые отношения, «это их жизнь, и они сами разберутся».

По мнению адвоката Тамары Бугаец, трудно сказать, можно ли по закону привлечь мать девочки к ответственности, поскольку девочка обеспечена всем необходимым, а добровольные сексуальные отношения между детьми не криминализированы. В Facebook Маханец предлагают лишить родительских прав.

Ранее уполномоченный по правам ребенка на Украине Николай Кулеба обратился из-за этой ситуации в правоохранительные органы, в том числе Офис генпрокурора и киберполицию.