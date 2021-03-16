Сколь-нибудь сильный премьер-министр, например Юлия Тимошенко, может погубить политическую карьеру президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский

Как Тимошенко до дверей не дошла: хроника несостоявшейся сенсации © Facebook, Юлія Тимошенко

«Поэтому премьер-министром может стать либо новая фигура, либо "сбитые летчики" вроде Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка, которые одинаково устроят и Запад, и украинских олигархов. Арсений Петрович в этом отношении — самый удачный выбор. У него налажен контакт и с новой американской администрацией, и, что немаловажно, с главным медийным и политическим партнером президента Ринатом Ахметовым», — считает Вышинский.

Эксперт добавил, что попытка Зеленского «переломить парламент через колено» может закончиться досрочным прекращением его полномочий уже в этом году. При этом, отметил Вышинский, неважно, сделает это действующий или следующий созыв Верховной Рады.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности объединиться в коалицию с президентской партией «Слуга народа».