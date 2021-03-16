Угрозы представителей России будущим участникам «Крымской платформы» являются «политическим буллингом». Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина 16 марта

МИД РФ обратился с предупреждением к участникам «Крымской платформы» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание «Крымской платформы» как угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Она предупредила возможных участников инициативы, что Москва будет расценивать это как недружественный шаг.

«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств — участников "Крымской платформы" являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики», — заявил Николенко.

По его словам, ввиду того, что на уровне ООН присоединение Крыма к России было определено как «акт агрессии», слова о посягательстве на территориальную целостность РФ являются примером «искаженного восприятия реальности».

Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинские власти пригласили к участию ряд стран, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Канаду и США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных пункта плана Киева по возвращению Крыма под контроль Украины. По его словам, это стратегия, утвержденная Совбезом Украины, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.