Бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы», певица Слава Каминская ответила на вопросы подписчиков о том, под каким именем будет строить сольную карьеру и о чем собирается петь. Об этом она рассказала в сториз Instagram 15 марта

В начале марта Каминская объявила, что ее группа с Викой Смеюхой распадается, и теперь они обе будут работать сольно. Один из поклонников певицы поинтересовался, какой псевдоним она возьмет для своего личного проекта. Каминская ответила, что петь будет под именем и фамилией, которые записаны у нее в паспорте.

«Slava Kaminska», — уточнила она.

Повар-русофоб Клопотенко раскрыл секрет соблазнения женщин с помощью огурцов © Евгений Клопотенко/Инстаграм

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Во вторник, 16 марта, Слава Каминская выложила в соцсеть видео, где поделилась с подписчиками, что уже начала обновляться, и первое, что сделала, — сама себе набила новую татуировку. Видео с процессом нанесения рисунка стало анонсом первой сольной песни артистки. Петь солистка планирует о любви, мужчинах и отношениях.