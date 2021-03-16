В начале марта Каминская объявила, что ее группа с Викой Смеюхой распадается, и теперь они обе будут работать сольно. Один из поклонников певицы поинтересовался, какой псевдоним она возьмет для своего личного проекта. Каминская ответила, что петь будет под именем и фамилией, которые записаны у нее в паспорте.
«Slava Kaminska», — уточнила она.
Между тем, еще совсем недавно в документах у артистки значилось имя Ольга, а о том, что она официально изменила имя, исполнительница сообщила в феврале 2021 года.
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Во вторник, 16 марта, Слава Каминская выложила в соцсеть видео, где поделилась с подписчиками, что уже начала обновляться, и первое, что сделала, — сама себе набила новую татуировку. Видео с процессом нанесения рисунка стало анонсом первой сольной песни артистки. Петь солистка планирует о любви, мужчинах и отношениях.