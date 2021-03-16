Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко заявил, что женщины просто обожают соленые огурцы, поэтому, если хочется привлечь внимание дамы сердца, стоит просто дать ей банку с солениями, а не вести в изысканный ресторан. Об этом кулинар написал 15 марта в Instagram

«Женщинам нужны только соленые огурцы. Это тупо наблюдения столетия. Я могу приготовить стейк, нафигачить пасты, поставить на стол тарелку устриц, наделать морепродуктов на гриле и еще подрезать карпаччо. Все круто, и я неотразим. Но если рядом будут соленые огурцы, то на все остальное — пофиг. В 9 случаях из 10 женщины тянутся к этому долбаному огурцу. Им плевать на модную еду и на красивого меня. Это так офигенно и так по-украински», — заявил кулинар.

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«Вот зачем ты взял и поделился такой тайной? Теперь все будут приходить на свидания без цветов»; «Хорошо, если придут с 0,5 л баночкой, а если 3 л?»; «Иногда тесное общение с мужчинами и приводит к тяге на солененькое», «Соленых огурцов я и дома поем, а вот устрицы и карпаччо…»; «Нет, не люблю соленые огурцы», — отреагировали на наблюдение Клопотенко его подписчицы.

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Несмотря на тайное знание, 34-летний кулинар сам остается одиноким и даже не так давно признавался, что мама ищет ему невесту в социальных сетях.

Также Клопотенко говорил, что на отношения времени у него почти нет, он женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное.

Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.