Некий новый план по урегулированию ситуации в Донбассе, о котором заявляет украинская сторона, - это очередной миф. Об этом сказал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Интерфаксу, опубликованном 16 марта

По словам Козака, украинская власть пытается подменить реальную работу по урегулированию конфликта различного рода информационными вбросами.

Он напомнил, что еще 8 февраля представители Германии и Франции предложили согласовать компромиссный проект рекомендаций «нормандского формата» для Контактной группы в целях подготовки дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Кремль не получал от Киева новый план по Донбассу © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе. В связи с этим 16 февраля с.г. всем участникам переговоров нами были направлены уточняющие поправки. Одновременно Украине было предложено представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить свою позицию относительно российских поправок», — сказал Козак.

После этого, отметил замглавы Администрации президента РФ, Украина не сделала реальных предложений к проекту, но в СМИ появились «заявления о "сильных шагах" и "проактивных действиях" с оттенками угроз и ультиматумов по отношению к Российской Федерации».

Война в Донбассе продолжается уже седьмой год. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.