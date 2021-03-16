«Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся все равно», — заявил Аксенов.
Он уверен, что ситуация «разрядится».
«Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся», — добавил глава Крыма.
Ранее Европейский союз на полгода продлил действующие с 2014 года санкции «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в отношении 177 физлиц и 48 организаций.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.