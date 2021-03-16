Для Крыма санкции — это упущенные возможности, но в составе России полуостров продолжает развиваться. Об этом 16 марта в интервью РИА Новости рассказал глава Крыма Сергей Аксенов

«Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся все равно», — заявил Аксенов.

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«Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся», — добавил глава Крыма.

Ранее Европейский союз на полгода продлил действующие с 2014 года санкции «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в отношении 177 физлиц и 48 организаций.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.