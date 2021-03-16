«Нами тогда был проведен отбор образцов, после чего данный субъект хозяйствования был оштрафован и его деятельность была остановлена», — заверил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области Виталий Боярский.
Минувшим летом один из отдыхающих курортного поселка «Железный порт» Сергей Сагиров стал жертвой грубого нарушения санитарных норм в кафе «Ариана». Мужчине продали ролл из мяса с овощами в тесте, полный опарышей, которых тот чуть было не съел. Соответствующее видео он выложил в сеть, что вызвало резонанс. После инцидента в кафе был вызван наряд патрульной полиции.