Скандальное кафе, продававшее фастфуд с опарышами в курортном селе на берегу Чёрного моря «Железный порт», закрыли. Об этом 16 марта сообщил портал «Типичный Херсон»

На Украине продают дорогую колбасу с шокирующей начинкой — видео © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Минувшим летом один из отдыхающих курортного поселка «Железный порт» Сергей Сагиров стал жертвой грубого нарушения санитарных норм в кафе «Ариана». Мужчине продали ролл из мяса с овощами в тесте, полный опарышей, которых тот чуть было не съел. Соответствующее видео он выложил в сеть, что вызвало резонанс. После инцидента в кафе был вызван наряд патрульной полиции.