Киев не намерен «бомбить Донбасс». Об этом 15 марта в интервью телеканалу «Дом» заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович

За что Зеленский наградил карателей Донбасса? © пресс-служба президента Украины

При этом Арестович допустил, что Украине могут «навязать» военное решение конфликта, и пообещал, что она ответит «так, что мало не покажется».

«Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения», — заключил он.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».