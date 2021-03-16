По его словам, информация о готовящемся наступлении Украины не соответствует действительности, ведь Киев заинтересован в политико-дипломатическом решении конфликта и не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».
При этом Арестович допустил, что Украине могут «навязать» военное решение конфликта, и пообещал, что она ответит «так, что мало не покажется».
«Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения», — заключил он.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».