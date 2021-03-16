Руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ), генпродюсер заблокированного телеканала «112 Украина» Артем Марчевский снял свою кандидатуру с довыборов в Раду. Об этом он сообщил в Facebook 15 марта

Марчевский должен был принять участие в промежуточных выборах в избирательном округе № 50, который находится в Донецкой области и включает Доброполье и его район, а также Мирноград и Покровск.

Он сообщил, что снимает свою кандидатуру.

«У моих родителей подтвердился COVID-19, и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний протекает он в очень тяжелой форме. Как сын я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы. Как мужчина я не имею права эту политическую борьбу продолжать "на расстоянии", это нечестно по отношению к людям», — написал Марчевский.

Тем временем партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» представила кандидатом на довыборы по 50-му мажоритарному округу в Донецкой области Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.