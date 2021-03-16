Украинский диетолог Наталья Власнюк в своем Instsgram на днях посоветовала кофеманам делать перерывы в употреблении напитка и рассказала, чем его можно заменить

На Украине продают поддельный кофе из бетономешалки © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Основной полезный компонент цикория — инулин. Это пребиотик — растворимая клетчатка, которая полезна для кишечной микрофлоры», — уверяет диетолог.

По ее словам, цикорий ускоряет выведение шлаков из организма и обладает желчегонным действием, снижает риск возникновения изжоги, тяжести в желудке и запоров, способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице, нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому, улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживления ран, полезен даже беременным, хорошо влияет на мужскую потенцию.

При покупке цикория специалист советует выбирать только жидкий густой цикорий обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина.

«Должно быть не менее 40 граммов инулина на 100 граммов продукта», — подчеркнула Власнюк.

Она напомнила также, что цикорий является лекарственным растением, поэтому лучше ограничиваться потреблением 300 мл напитка в день.