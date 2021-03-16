Она предложила обратить внимание на цикорий, он такой же горьковатый и терпкий, как кофе, но не содержит кофеина.
«Основной полезный компонент цикория — инулин. Это пребиотик — растворимая клетчатка, которая полезна для кишечной микрофлоры», — уверяет диетолог.
По ее словам, цикорий ускоряет выведение шлаков из организма и обладает желчегонным действием, снижает риск возникновения изжоги, тяжести в желудке и запоров, способствует расслаблению нервной системы, помогает при бессоннице, нормализует уровень инсулина и сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому, улучшает тонус кожи, скорость восстановления коллагеновых волокон и заживления ран, полезен даже беременным, хорошо влияет на мужскую потенцию.
При покупке цикория специалист советует выбирать только жидкий густой цикорий обязательно с маркировкой о процентном содержании инулина.
«Должно быть не менее 40 граммов инулина на 100 граммов продукта», — подчеркнула Власнюк.
Она напомнила также, что цикорий является лекарственным растением, поэтому лучше ограничиваться потреблением 300 мл напитка в день.