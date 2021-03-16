Крым имел полное право вернуться к России, никакой «аннексии» полуострова не было, уверен руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер. Об этом он рассказал агентству РИА Новости 16 марта

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — сказал Вебер.

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«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием "Мы вернулись на Родину», — сказал политик.

Вебер убежден, что Запад будет вынужден признать Крым российским. Крым он назвал полуостровом мира и взаимопонимания между народами.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.