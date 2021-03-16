Арьев насчитал в кавалькаде автомобилей, сопровождавших Зеленского, 22 машины. Депутат, по его словам, решил напомнить президенту о его обещании избавиться от кортежей и посигналил эскорту.
Стражи порядка сочли, что звуковой сигнал депутатское авто издавало без всяких на то оснований, и провели с Арьевым профилактическую беседу.
Однако штрафовать его не стали, ограничившись официальным предупреждением, фото которого нардеп опубликовал у себя в соцсетях.
«Даже при Януковиче такого не было», — возмутился представитель «Евросолидарности».
Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко, соратником которого является Арьев, регулярно фигурирует в СМИ как злостный нарушитель ПДД. Автомобили бывшего главы главы государства и машины его сопровождения часто ловят на нарушениях правил дорожного движения и превышениях скорости.
Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская усилила свою безопасность. В частности, ей увеличили число машин сопровождения с охраной.