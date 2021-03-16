Депутату Верховной Рады, члену фракции «Европейская солидарность» Владимиру Арьеву едва не пришлось раскошелиться за автомобильный сигнал, которым он «приветствовал» кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом соратник Петра Порошенко 15 марта сообщил в Facebook, опубликовав видеозапись своего разговора с полицейскими

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Стражи порядка сочли, что звуковой сигнал депутатское авто издавало без всяких на то оснований, и провели с Арьевым профилактическую беседу.

Однако штрафовать его не стали, ограничившись официальным предупреждением, фото которого нардеп опубликовал у себя в соцсетях.

«Даже при Януковиче такого не было», — возмутился представитель «Евросолидарности».

Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко, соратником которого является Арьев, регулярно фигурирует в СМИ как злостный нарушитель ПДД. Автомобили бывшего главы главы государства и машины его сопровождения часто ловят на нарушениях правил дорожного движения и превышениях скорости.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская усилила свою безопасность. В частности, ей увеличили число машин сопровождения с охраной.