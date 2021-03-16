С начала 2021 года Мальдивы приняли уже более 200 тысяч туристов, многие из которых оказались украинцами. Страна занимает третье место по числу посетивших острова граждан. Такую статистику 16 марта обнародовал директор украинского туристического агентства Bronix Алексей Титлянов со ссылкой на Министерство туризма Мальдивских островов

Украинцы в «биопузырях» наводнили Шри-Ланку © ссо, pixabay

«С момента открытия границ наблюдается активный рост спроса среди наших туристов. На сегодняшний день Мальдивы доступны как никогда, что делает направление конкурентоспособным с Доминиканой. Большую часть бронирований у нас осуществлялось именно по данному направлению», — рассказал он.

С начала 2021 года Мальдивы приняли 200 871 туристов, 13 350 из которых — граждане Украины, что составляет 6,7% от общего числа всех приехавших на отдых.

Таким образом, Украина занимает третье место в рейтинге важнейших туристических рынков для Мальдивских островов. Самое большое число путешественников зарегистрировано из Индии, на втором месте — Россия.

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На данный момент на территории государства сохраняются отдельные карантинные меры для вновь прибывших, такие как проверка температуры, сдача теста на коронавирус, а также ношение масок в закрытых помещениях.

В 2019 году Мальдивы приняли рекордные 1,7 миллиона туристов, и в правительстве страны тогда решили, что хотят достигнуть нового результата в 2 миллиона посещений. Планам помешала сбыться пандемия COVID-19, однако теперь, уточняют в украинском турагентстве, все может получиться, потому что спрос на путешествия в этом направлении только растет.

К слову, в новогодние праздники тропические острова уже посетили известные украинцы, например, певица Оля Полякова и музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских.