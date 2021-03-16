Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, которого 15 марта исключили из партии «Слуга народа», опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, который, по его мнению, «дал команду» исключить его из партии. Он заявил об этом в своем Telegram-канале 15 марта

Он вам не слуга: казус Дубинского и судьба партии Зеленского © Facebook, Andriy Myhal

Он заявил, что «чересчур» доверял президенту, но оказалось, что «за маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актера». При этом депутат подчеркнул, что не собирается сдавать мандат, так как несет ответственность перед людьми, и напомнил об этой ответственности и Зеленскому.

«На деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников" — сокращенно "САМ". Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский», — написал Дубинский.

Ранее партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, его место занял депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец. Дубинский не признал данное решение и назвал прошедшую конференцию областной ячейки «фейковой».

Впоследствии в «Слуге народа» заявили, что Дубинский созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию. Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении Дубинского из рядов «Слуги народа».