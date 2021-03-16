Депутаты от фракции «Слуга народа» внесли на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о денонсации Харьковских соглашений между Россией и Украиной. Об этом 16 марта сообщают «Украинские новости»

Авторство проекта закона принадлежит Олегу Дунде и Александру Алексейчуку. «Слуги народа» считают, что Кабмин и МИД Украины должны сообщить России о денонсации договора 2010 года.

За что Зеленский наградил карателей Донбасса? © пресс-служба президента Украины

Как положения этого законопроекта будут переведены в практическую плоскость, в пояснительной записке не уточняется.

Кроме того, Харьковские соглашения, утверждают депутаты, были подписаны вопреки «национальным интересам Украины и реальной воле украинского народа и несут постоянную угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности страны».

Харьковские соглашения, продлившие пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, были подписаны президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля и ратифицированы 27 апреля 2010 года. За их ратификацию проголосовали 236 депутатов Верховной Рады. Взамен Украина получила скидку на российский газ в 30%.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутаты обладают индемнитетом и не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах парламента.