«Спасибо премьер-министру Швеции Стефану Левену за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, высокую оценку украинских реформ. Обсудили углубление взаимодействия в сфере обороны и в других отраслях. Жду вас на 30-ю годовщину независимости Украины», — написал Зеленский.
Пресс-служба офиса украинского лидера добавила, что Левен, в свою очередь, пригласил украинского президента в Швецию.
«Стефан Левен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме», — говорится в материале.
Ранее Зеленский уже пригласил лидеров ряда стран на празднование 30-й годовщины независимости. Заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква заверял, что Киев намерен позвать на это мероприятие президента США Джо Байдена.