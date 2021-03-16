Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта в своем Twitter заявил, что обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном углубление оборонного взаимодействия двух стран

Об украинской независимости, или Как не обмануться в мире обмана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Стефану Левену за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, высокую оценку украинских реформ. Обсудили углубление взаимодействия в сфере обороны и в других отраслях. Жду вас на 30-ю годовщину независимости Украины», — написал Зеленский.

Пресс-служба офиса украинского лидера добавила, что Левен, в свою очередь, пригласил украинского президента в Швецию.

«Стефан Левен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме», — говорится в материале.

Ранее Зеленский уже пригласил лидеров ряда стран на празднование 30-й годовщины независимости. Заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква заверял, что Киев намерен позвать на это мероприятие президента США Джо Байдена.