«Ракета-носитель "Рокот-М" возобновит запуски во второй половине 2022 года», — говорится в сообщении.
Там также указано, что компания готова принимать заказы на пусковые услуги.
Компания Eurockot осуществляет коммерческие пуски. Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса»), базирующееся в германском Бремене.
О возрождении проекта «Рокот-М» стало известно несколько лет назад. Он станет продолжением ранее закрытого проекта «Рокот», но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие «Хартрон».
После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, в результате чего от проекта решили отказаться.