Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот», созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года. Об этом сообщается на сайте оператора пусковых услуг - компании Eurockot Launch Services GmbH

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк сообщении.

Там также указано, что компания готова принимать заказы на пусковые услуги.

Компания Eurockot осуществляет коммерческие пуски. Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса»), базирующееся в германском Бремене.

О возрождении проекта «Рокот-М» стало известно несколько лет назад. Он станет продолжением ранее закрытого проекта «Рокот», но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие «Хартрон».

После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, в результате чего от проекта решили отказаться.