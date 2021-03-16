В 2021 году Великий пост для части православных выпадает на период с 15 марта по 1 мая. В это время верующие отказываются от всех продуктов, содержащих животные жиры. Как сделать так, чтобы период воздержания не сказался на здоровье, рассказала у себя в Instagram украинский врач-диетолог Наталья Самойленко

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«Но это только в том случае, если ваше питание разнообразно и сбалансированно», — уточнила Самойленко.

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Главное, считает врач, следить, чтобы в организм поступали те вещества из мяса, которые полезны. А конкретно — железо, оно содержится в свекле, томатах, шпинате, брокколи, гречке и бобовых, а также белок, тут уже речь про орехи, бобовые, авокадо и грибы. Витамины и микроэлементы можно восполнить из пророщенных злаков, полезно добавить в пищу еще семена тыквы, льна и кунжут.

«Витамин В12 мы можем найти только в продуктах животного происхождения, но отказ от него в пост не так страшен — природа заранее предусмотрела возможное отсутствие мяса на несколько месяцев и создала в организме депо этого витамина», — рассказала диетолог.

Отдельные представители православной церкви уточняют, что отказ от мяса и продуктов животного происхождения, конечно, неотъемлемая часть Великого поста, и нужно стараться этому канону следовать, однако самое главное в этот период — «не есть людей», то есть относиться к близким добрее, прощать их и не проявлять агрессию.