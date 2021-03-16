Украинское интернет-издание «Обозреватель» 15 марта обнародовало новую запись разговора якобы депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») и бывшего помощника президента России Владислава Суркова

«Пленки Медведчука»: в Раде планируют создать следственную комиссию © rada.gov.ua Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова. Аудио редакция получила от достоверных источников», — говорится в материале.

Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают попытку якобы экс-главы Службы безопасности Украины (на момент записи разговора — заместителя главы СБУ) Василия Грицака связаться с министром обороны Донецкой Народной Республики Владимиром Кононовым (упоминается в разговоре как «Царь») для того, чтобы обсудить с представителем пророссийских формирований в Донбассе схемы поставки «наличных» на неподконтрольные Киеву территории, в частности, в Дебальцево. Также обсуждается «создание некого Совета городов». Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса.

Ранее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в вошедший в состав России Крым и обмен пленными в Донбассе. Позднее Медведчука вызвали на допрос в СБУ, который состоялся 9 марта.

Накануне, 15 марта, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту первой опубликованной «пленки Медведчука».